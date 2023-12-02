У політичного та військового керівництва України немає жодних розбіжностей, - Верещук

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у політичного та військового керівництва України немає розбіжностей.

Про це посадовиця повідомила в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу жодних розбіжностей. Хоча я розумію, звідки беруться такі розмови. Росії дуже вигідно використовувати будь-який політичний підтекст, контекст, натяк, акцент, букву навіть, аби вкинути кістку розбрату", — зазначила Верещук.

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За словами міністерки, розуміння є також і на неформальному рівні.

"Нещодавно був день народження в Андрія Єрмака. У робочому порядку через декілька днів я прийшла привітати, й бачила там Валерія Залужного, разом із командувачами. Вони абсолютно нормально спілкувались та вітали один одного. Бачила Володимира Олександровича [Зеленського], всіх бачила в одному гроні — людей, які поважають одне одного. Чула їхні слова і не маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича, який говорив їх абсолютно відкрито, щиро — таким, яким він і є", — розповіла посадовиця.

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Верещук засвідчила, що "сама це бачила" і наполягла на тому, що "немає жодних конфліктів" у керівництві України.

"Це все штучно створюване тло, бо так легше: розділяй і володарюй. Ми вже сто років тому це проходили. Ми двісті років тому це проходили. І в нас немає жодного права, ані морального, ані юридичного зрадити сьогодні український народ", — підсумувала міністерка.

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