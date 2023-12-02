Реактивна артилерія ЗСУ протягом 1 грудня вразила 5 складів та 3 райони скупчення окупантів, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 1 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника".