Реактивна артилерія ЗСУ протягом 1 грудня вразила 5 складів та 3 райони скупчення окупантів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 1 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника".

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