Російське командування скаржиться на користування окупантами WhatsApp і каже, що це збільшує загрозу ударів, - ISW

Російське командування звинувачує власних солдатів у тому, що вони на лінії фронту використовують мобільні телефони та користуються WhatsApp і SMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, російських військових не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли", - сказано у повідомленні.

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Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались вирішити дану проблему.