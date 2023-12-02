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Біля Дніпра збито ворожу ракету, рашисти вдарили із важкої артилерії по Нікопольщині

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Біля Дніпра збито ворожу ракету, рашисти вдарили із важкої артилерії по Нікопольщині
Ворог намагався завдати ракетного удару по Дніпропетровщині, втім сили ППО збили ракету над Дніпровським районом.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадує, що щоночі ворог тероризує Нікопольшину обстрілами.

"Цього разу під удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни чотири рази протягом дня били з важкої артилерії по Нікопольщині

Лисак також зазначає, що кілька разів в області оголошували повітряну тривогу. Але в інших районах минулося без ворожих атак.

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