Біля Дніпра збито ворожу ракету, рашисти вдарили із важкої артилерії по Нікопольщині

Ворог намагався завдати ракетного удару по Дніпропетровщині, втім сили ППО збили ракету над Дніпровським районом.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадує, що щоночі ворог тероризує Нікопольшину обстрілами.

"Цього разу під удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Лисак також зазначає, що кілька разів в області оголошували повітряну тривогу. Але в інших районах минулося без ворожих атак.