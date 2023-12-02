Знищено ракету Х-59 та 10 із 11 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили
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У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, у результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.