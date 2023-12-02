Знищено ракету Х-59 та 10 із 11 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.