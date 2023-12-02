Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 331 110 осіб (+1070 за добу), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 331 110 російських загарбників.