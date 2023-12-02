Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 331 110 осіб (+1070 за добу), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 331 110 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 331110 (+1070) осіб,
танків - 5571 (+7) од,
бойових броньованих машин - 10385 (+13) од,
артилерійських систем - 7941 (+10) од,
РСЗВ - 913 (+1) од,
засоби ППО - 602 (+0) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18),
крилаті ракети - 1568 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од,
спеціальна техніка - 1138 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.