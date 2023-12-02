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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 331 110 осіб (+1070 за добу), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 331 110 осіб (+1070 за добу), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 331 110 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 331110 (+1070) осіб,

танків - 5571 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10385 (+13) од,

артилерійських систем - 7941 (+10) од,

РСЗВ - 913 (+1) од,

засоби ППО - 602 (+0) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18),

крилаті ракети - 1568 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од,

спеціальна техніка - 1138 (+1)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 331 110 осіб (+1070 за добу), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3569 день москальсько-української війни.
    43! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
    Арта 11, броня 20, логістика 11.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Знову техніка просіла, а чумардоси пруть.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 331 000!!! це більше, ніж таке місто як Грозний ...
  • Qq Qqq f1a4586b
    Це не від мене залежить, інакше була би москва )) Дякуємо ЗСУ, українському народу та партнерам ))
  • Sergei M ce156981
    Під Авдіївкою йшов дощ і орки на фарш
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