Війська РФ обстріляли 4 райони Харківщини, є пошкодження

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Харківщини. Упродовж доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

"Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.

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Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 223 вибухонебезпечні предмети.