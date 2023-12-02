Негода не призвела до надзвичайних ситуацій у Києві, обстановка контрольована, - КМВА

Після опадів та низької температури в столиці України триває усунення наслідків негоди. Для виконання робіт дорожні служби задіяли понад 320 одиниць спецтехніки та майже 70 бригад (понад 500 співробітників) для ручного прибирання.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, шляхопроводи, вулиці, тротуари та зупинки громадського транспорту обробляються протиожеледними засобами.

"Станом на 8:00 2 грудня, несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій в столиці, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення", - йдеться у повідомленні.

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За словами Попка:

- Відключень електроенергії не було; споживання електроенергії доведено без обмежень;

- пасажирський транспорт працює за штатним графіком;

- рух вулицями в Києві відбувається в штатному режимі;

- підготовлені пункти обігріву.