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Атака дронами на Одещину: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт, була пожежа

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Атака дронами на Одещину: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт, була пожежа
На початку ночі російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Випустивши БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда), ворог спрямував їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах області. Силами протиповітряної оборони знищено 10 ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів" у напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

Як повідомялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 2 грудня знищено ракету Х-59 та 10 із 11 ворожих "Шахедів".

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    От-от! Заодно "асвабаждают" від туалетної сантехніки з фаянсом та нікельованим металом і каналізаційною системою та переводять на дощатий "нужник" з діркою в підлозі
  • Ksenia VB
    дуже красивий кіт Стукало
    @oblibenyblb
    учора чеська дівчина розказувала мені дуже пристойною українською, як викладає чеську для українців і розуміє, що мусить для цього починати вчити російську, бо, як виявилось, існують навіть 13річні люди, які ВЗАГАЛІ НЕ ВМІЮТЬ ГОВОРИТИ УКРАЇНСЬКОЮ І НЕ РОЗУМІЮТЬ ЇЇ. Було соромно.
  • Яр Холодний
    Ну (чесно кажучи) - не чехам про це говорить! Бо ******* чеська мова - це "онімечений" варіант слов"янської! У них стільки "германізмів" у мові! Їх мову фактично можна назвать аналогом "расейскава язика" Чехи (особливо міські жителі) "впиралися рогом" століття тому - коли почалася "чехизація" Чехословаччини після розвалу Австро-Угорської імперії Чому? бо багато хто з них не знав чеської З словаками було менше проблем - вони піддалися в меншій мірі "онімечуванню" Однак в довоєнній Чехословаччині саме чехи були "гегемоном" а словаки вважалися "другим сортом" (Саме на цьому й зіграв Гітлер у ІІ Світову)
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