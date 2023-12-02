Атака дронами на Одещину: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт, була пожежа

На початку ночі російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Випустивши БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда), ворог спрямував їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах області. Силами протиповітряної оборони знищено 10 ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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Як повідомялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 2 грудня знищено ракету Х-59 та 10 із 11 ворожих "Шахедів".