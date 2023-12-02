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Ізраїль має намір створити буферну зону в Секторі Гази, - Reuters

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Ізраїль має намір створити буферну зону в Секторі Гази, - Reuters
Ізраїль наразі повідомив кільком арабським державам, що має намір створити буферну зону на палестинському боці кордону Сектору Гази. Це необхідно для запобігання майбутнім атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це виданню Reuters повідомили джерела.

Як зазначається, Ізраїль поділився планами з Єгиптом і Йорданією, а також Об'єднаними Арабськими Еміратами, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році.

Також про плани повідомили Саудівській Аравії, яка не має зв'язків з Ізраїлем і зупинила процес нормалізації відносин після того, як 7 жовтня спалахнула війна у Секторі Гази. Джерела Reuters не уточнили, як ця інформація потрапила до Ер-Ріяда, який офіційно не має прямих каналів зв'язку з Ізраїлем.

Крім того, про плани поінформували Туреччину.

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Подібна ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїлю, який відновився в п'ятницю, 1 грудня, після семиденного перемир'я, але вона показує, що країна виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або Катар, у своєму прагненні сформувати післявоєнний устрій Сектору Гази.

Жодна з арабських держав не виявила бажання здійснювати поліцейське або адміністративне управління анклавом у майбутньому, і більшість із них різко засудили наступ Ізраїлю.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між Сектором Гази та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС або інших бойовиків і нападу", - сказав високопоставлений чиновник служби безпеки однієї з країн регіону.

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Уряди Єгипту, Саудівської Аравії, Катару і Туреччини не відповіли на запити Reuters про коментарі. Представник ОАЕ не відповів прямо на запитання, чи повідомили Абу-Дабі про буферну зону.

"ОАЕ підтримають будь-які майбутні післявоєнні домовленості, узгоджені всіма зацікавленими сторонами для досягнення стабільності і створення палестинської держави", - заявив він.

Радник із питань зовнішньої політики прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Офір Фальк заявив, що план охоплює три рівні: знищення ХАМАС, демілітаризацію Сектору Гази та дерадикалізацію анклаву.

"Буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації", - додав він, відмовившись надати деталі, коли його запитали, чи обговорювалися ці плани з міжнародними партнерами.

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Арабські держави вважають мету Ізраїлю повністю знищити ХАМАС - нереалістичною, оскільки, на їхню думку, це більше, ніж просто бойова сила, яку можна перемогти.

У минулому Ізраїль допускав можливість створення буферної зони всередині Сектору Гази, але джерела Reuters стверджують, що зараз він представляє їх арабським державам як частину своїх майбутніх планів щодо безпеки для анклаву. Ізраїльські війська вийшли з Сектору Гази у 2005 році.

Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що Ізраїль запропонував ідею буферної зони, не сказавши, кому саме. Але він також повторив, що Вашингтон виступає проти будь-якого плану, який зменшує розмір палестинської території.

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Довжина Сектору Гази становить близько 40 кілометрів, ширина - від 5 до 12 кілометрів. 

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Ізраїль то впорається.
    А от у нас величезні проблеми, щоб іще про їхні згадувати.
  • Яр Холодний
    Арабські країни не бажають "розгрібать лайно ХАМАС" створене ними самими? Тоді у Ізраїлю "розв"язані руки" Уся система тунелів "заточена" у напрямку кордону з Ізраїлем Створення "буферної зони" під його контролем дає можливість її безперешкодного блокування (або шляхом звичайного знищення або створення "перемичок" з метою подальшого використання заблокованих відрізків у своїх цілях
  • arye z.
    А ты знаешь, ты прав. Вот только с точностью до наоборот.
    Как россия ненавидит и мечтает уничтожить Украину, так же и Палестина ненавидит и мечтает уничтожить Израиль. Точнее, даже не Палестина, потому что ни такой страны, ни такого народа в природе не существовало и они были созданы Международным Отделом ЦК КПСС в 60-х годах, а окружающие арабские страны, включая и это государственно-географическое недоразумение - Палестина.
    А основная разница между Израилем и Украиной в этом вопросе состояла в том, что Израиль изначально не имел ни малейших иллюзий на "мышебратство" и с первого же дня начал вооружаться и готовиться воевать с "добрыми соседями" за свое существование
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