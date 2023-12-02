Телеграм-канали повідомили про нові вибухи у Дніпрі. Повітряні сили інформують про загрозу балістики (оновлено)
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Зранку 2 грудня низка телеграм-каналів повідомила про потужний вибух у Дніпрі.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, одразу після вибуху Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістики у деяких областях.
Наразі карта тривог така:
Офіційної інформації щодо обстановки у Дніпрі станом на зараз немає.
"Дніпро - перебувайте в укриттях!", - зазначили ПС о 9.30 2 грудня. Після цього телеграм-канали повідомили про нові вибухи.