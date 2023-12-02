Телеграм-канали повідомили про нові вибухи у Дніпрі. Повітряні сили інформують про загрозу балістики (оновлено)

Зранку 2 грудня низка телеграм-каналів повідомила про потужний вибух у Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одразу після вибуху Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістики у деяких областях.

Наразі карта тривог така:

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Офіційної інформації щодо обстановки у Дніпрі станом на зараз немає.

"Дніпро - перебувайте в укриттях!", - зазначили ПС о 9.30 2 грудня. Після цього телеграм-канали повідомили про нові вибухи.