Через негоду на Львівщині знеструмлено 305 населених пунктів
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Через налипання мокрого снігу на Львівщині станом на 08:25 2 грудня знеструмлені 305 населених пунктів. 121 - повністю. 184 - частково.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.
"Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад Львівобленерго - це 425 фахівців. Залучили 148 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.