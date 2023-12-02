Міжнародний демократичний союз закликав українську владу дозволити виїзд Порошенка у Вашингтон

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликає українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенку було відмовлено у дозволі залишити Україну для відвідування Форуму IDU-2023. Ми закликаємо українську владу дозволити його від’їзд, оскільки для осіб, які приймають рішення, надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну", - йдеться на сторінці IDU у мережі X.

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Повною нісенітницею також назвали заборону виїзду для Порошенка в Atlantic Council. Редакторка рубрики UkraineAlert на Atlantic Council, старша наукова співробітниця в Інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Херінг закликала президента Зеленського та спікера Стефанчука припинити політичні ігри.

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"Повна нісенітниця. Команда президента Зеленського грає в ігри. Ми бачимо, що ви робите. Зе-Команда заборонила Порошенку залишати Україну через те, що його відрядження скасовано. Багато хто чекав його у Вашингтоні. Здорові демократії поважають своїх опозиційних політиків", - написала вона у мережі X.

"Президенте Зеленський, Стефанчук - те, що ви робите, є недалекоглядним. Вони можуть відстоювати Україну так, як ви не можете. Різноманітність України - її сила. Ми хочемо чути й інших, таких як Петро Порошенко, Кіра Рудик, Гончаренко, Андрій Осадчук", - пише американська експертка.

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запрошений як один з ключових спікерів на Саміт Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США).

Петро Порошенко має виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

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Крім цього, у Вашингтоні п’ятий президент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії.

Також Петро Порошенко планував відвідати Варшаву для зустрічей з керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл, де мав обговорити зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російської агресії, а також у набутті нашою державою членства в ЄС та НАТО. Одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві - припинення транспортної блокади на кордоні з Україною.