На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут, є загроза радіаційній безпеці, - "Енергоатом"

Сьогодні вночі стався повний блекаут на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", - йдеться у повідомленні.

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Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

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"Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці", - наголошують в "Енергоатомі".