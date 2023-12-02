Минулої доби росіяни випустили по Херсонщині понад 300 снарядів: одна людина загинула, ще одна дістала поранення
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Армія окупантів 82 рази обстріляла Херсонську область з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.
Як додав Прокудін, через російську агресію 1 людина загинула, ще 1- дістала поранення.