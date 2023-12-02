Минулої доби росіяни випустили по Херсонщині понад 300 снарядів: одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Армія окупантів 82 рази обстріляла Херсонську область з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.

Також читайте: У захопленому окупантами "Сафарі-парку" на Херсонщині під час шторму загинули тварини, - Центр нацспротиву

Як додав Прокудін, через російську агресію 1 людина загинула, ще 1- дістала поранення.