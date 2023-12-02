Ворог обстрілює Донеччину, пошкоджено будинки, є жертви

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Богоявленці Вугледарської громади.

"На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинула 1 людина, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 14 будинків: 8 у Північному і 6 у Торецьку. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка", - йдеться у повідомленні.

Також ОВА інформує, що на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.

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За інформацією ОВА, упродовж минулої доби росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.