Ворог обстрілює Донеччину, пошкоджено будинки, є жертви
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Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Богоявленці Вугледарської громади.
"На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинула 1 людина, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 14 будинків: 8 у Північному і 6 у Торецьку. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка", - йдеться у повідомленні.
Також ОВА інформує, що на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.
За інформацією ОВА, упродовж минулої доби росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.