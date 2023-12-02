Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку, - Тарнавський
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На Таврійському напрямку ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень і продовжує спроби просуватись піхотою.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за добу ворог втратив майже 500 осіб.
"В операційній зоні ОСУВ Таврія противник завдав 4 авіаударів, провів 34 бойові зіткнення та здійснив 648 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - інформує Тарнавський.
Також він уточнив, що загальні втрати ворога становлять 495 осіб.
"Знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Окрім того зазначається, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.