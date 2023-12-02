1 грудня в Мелітополі сили українського спротиву знищили декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР
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Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику ― військова техніка виведена з ладу. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур"", - ідеться в повідомленні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння ― вбиває.
У ГУР зауважили, що російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.