Відновлено високовольтну лінію, що забезпечує потреби ЗАЕС. Станція перейшла на нормальну схему живлення, - "Укренерго"

"Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії, яка необхідна для енергозабезпечення потреб Запорізької атомної електростанції. Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, ЗАЕС втратила зв’язок з енергосистемою вночі під час чергової російської атаки. Енергозабезпечення споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині не припинялося, задіяні резервні лінії для забезпечення їхніх потреб.

"В ніч на 2 грудня під час ракетної атаки на Дніпропетровщину були пошкоджені одразу дві повітряні лінії - 750 та 330 кВ, які передають електроенергію для забезпечення власних потреб Запорізької атомної станції.

Диспетчери "Укренерго" змогли повернути в роботу основну магістральну лінію енергоживлення ЗАЕС класом напруги 750 кВ. Наразі Запорізька атомна станція отримує електроенергію, яка необхідна для її безпечної роботи, з об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

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Ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлення пошкоджених високовольтних ліній, як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Дякуємо ППО за бездоганну роботу, без якої пошкодження в енергосистемі могли б бути значно масштабнішими", - резюмували в компанії.