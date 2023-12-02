Відновлено високовольтну лінію, що забезпечує потреби ЗАЕС. Станція перейшла на нормальну схему живлення, - "Укренерго"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, ЗАЕС втратила зв’язок з енергосистемою вночі під час чергової російської атаки. Енергозабезпечення споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині не припинялося, задіяні резервні лінії для забезпечення їхніх потреб.
"В ніч на 2 грудня під час ракетної атаки на Дніпропетровщину були пошкоджені одразу дві повітряні лінії - 750 та 330 кВ, які передають електроенергію для забезпечення власних потреб Запорізької атомної станції.
Диспетчери "Укренерго" змогли повернути в роботу основну магістральну лінію енергоживлення ЗАЕС класом напруги 750 кВ. Наразі Запорізька атомна станція отримує електроенергію, яка необхідна для її безпечної роботи, з об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлення пошкоджених високовольтних ліній, як тільки дозволить безпекова ситуація.
"Дякуємо ППО за бездоганну роботу, без якої пошкодження в енергосистемі могли б бути значно масштабнішими", - резюмували в компанії.