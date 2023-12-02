В окупованому Маріуполі прогримів вибух, - Андрющенко

Вдень 2 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Вибух о 11-20 за Києвом. Епіцентр - Кальміуській район. Попередня (обережна) інформація від наших - на ММК ім. Ілліча трохи втомилась одна з баз орків. Деталі згодом. Але, субота починає грати цікавими кольорами", - зазначає він.

Офіційної інформації щодо сьогоднішнього вибуху в окупованому місті наразі немає.

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