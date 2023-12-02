Через снігопад на заході України затримується низка потягів
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Унаслідок сильних снігопадів та налипання мокрого снігу на заході України кілька поїздів прямують із затримками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у телеграмі.
На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає.
Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин:
- №17/18 Харків — Ужгород (+1:47)
- №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
- №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17)
- №53/54 Київ — Перемишль (+1:17)
- №7/8 Київ — Чернівці (+0:53)
- №715/716 Перемишль — Київ (+0:53)
- №95/96 Київ — Рахів (+0:47)
- №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36)
- №29/30 Київ — Ужгород (+0:35)
Стежити за ними можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.