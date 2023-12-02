Через снігопад на заході України затримується низка потягів

Унаслідок сильних снігопадів та налипання мокрого снігу на заході України кілька поїздів прямують із затримками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у телеграмі.

На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" анонсувала нові рейси до Польщі, Австрії та Чехії

Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин:

- №17/18 Харків — Ужгород (+1:47)

- №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)

- №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17)

- №53/54 Київ — Перемишль (+1:17)

- №7/8 Київ — Чернівці (+0:53)

- №715/716 Перемишль — Київ (+0:53)

- №95/96 Київ — Рахів (+0:47)

- №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36)

- №29/30 Київ — Ужгород (+0:35)

Стежити за ними можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.