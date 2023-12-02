Через негоду в західних областях без електропостачання залишилися 497 населених пунктів, - Міненерго
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"У західних областях України суттєво погіршилися погодні умови. Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі (в роботі 134 бригади, 185 одиниць техніки)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Львівській області повністю знеструмлено 305 населених пунктів, із них - 184 частково. Загалом близько 52 тис. абонентів. В Івано-Франківській області знеструмлено 72 населені пункти - понад 19 тис. абонентів. У Тернопільській - 67 населених пунктів, з яких 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій знеструмлено повністю 50 населених пунктів, загалом - 6,7 тис. споживачів. У Закарпатській – 3 населені пункти.
Також повідомляється, що через бойові дії і технічні проблеми без електропостачання - 441 населений пункт.
Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.