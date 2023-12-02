Через негоду в західних областях без електропостачання залишилися 497 населених пунктів, - Міненерго

У західних областях України через суттєве погіршення погодних умов без світла залишилися 497 населених пунктів.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"У західних областях України суттєво погіршилися погодні умови. Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі (в роботі 134 бригади, 185 одиниць техніки)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Львівській області повністю знеструмлено 305 населених пунктів, із них - 184 частково. Загалом близько 52 тис. абонентів. В Івано-Франківській області знеструмлено 72 населені пункти - понад 19 тис. абонентів. У Тернопільській - 67 населених пунктів, з яких 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій знеструмлено повністю 50 населених пунктів, загалом - 6,7 тис. споживачів. У Закарпатській – 3 населені пункти.

Також повідомляється, що через бойові дії і технічні проблеми без електропостачання - 441 населений пункт.

Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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