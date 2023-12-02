Швейцарія профінансувала 6 симуляційних центрів для навчання медиків в Україні

Швейцарія профінансувала створення в Україні шести симуляційних центрів, які дозволять майбутнім лікарям готуватися до роботи зі справжніми пацієнтами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За фінансування Швейцарії та завдяки україно-швейцарському проєкту "Розвиток медичної освіти" симуляційні центри для навчання медиків відкрилися у Львові, Рівному, Тернополі, Житомирі, Харкові та Чернівцях.

У цих центрах майбутні лікарі та медсестри можуть відпрацьовувати навички на спеціальних манекенах в умовах, максимально наближених до справжньої роботи з пацієнтами.





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"Тут ми можемо відтворити будь-який складний сценарій, який може статися у медичній установі. Якщо студенти припустяться помилки, ми повторимо все стільки разів, скільки необхідно. Бо тут ми можемо помилятися, а у лікарнях – ні", – зазначив Володимир Похмурський, керівник Центру медичної симуляції Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.

Ще один реабілітаційний симуляційний центр "Реабілітація травм війни" відкрили на базі Школи реабілітаційної медицини УКУ для магістрантів.

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