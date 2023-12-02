Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - Центр нацспротиву

Росіяни розпочали підготовку щодо формування так званих "органів" судової гілки влади РФ на окупованих територіях сходу та півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти розпочали підготовку щодо формування так званих "органів" судової гілки влади РФ на ТОТ сходу та півдня України. Відповідно до затверджених документів противника, до фейкових "органів" судової влади РФ на ТОТ півдня та сходу, а також АР Крим. Відтак окупанти намагаються призначити близько 20 "суддів" різної кваліфікації, зокрема з території РФ, на окуповані території.

Таким чином, російські окупанти мають за мету налагодити роботу "суддів", що надасть окупаційному режиму черговий інструмент впливу на місцеве населення, а саме - щодо позбавлення волі та інших прав громадян України", - йдеться в повідомленні.

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