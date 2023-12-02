Цієї ночі ЗАЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії, - президент "Енергоатома" Котін

Як раніше попереджав "Енергоатом" та український Регулятор, неправильна, помилкова, а часто-густо і навмисно ризикована експлуатація обладнання та режимів роботи реакторних установок ЗАЕС, зокрема на енергоблоці №4, може призвести до катастрофічних наслідків.

Особливо це загрожує постійним ризиком знеструмлення та виникнення блекаутів на станції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

"Цієї ночі окупанти майже догралися. Дві лінії електропередач "Запорізька АЕС - Дніпровська"і "Запорізька ТЕС - Феросплавна", які живили станцію від української енергосистеми, були обірвані та знеструмлені. У звʼязку із повним блекаутом атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від 20-ти дизель-генераторів. Пізніше 8 з них залишили в роботі", - йдеться у повідомленні.

Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на четвертому енергоблоці і викликана тим, що окупанти продовжують тримати його в гарячому стані всупереч умовам ліцензії на експлуатацію реакторних установок українського органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки - ДІЯРУ. Аварія з блекаутом АЕС призводить до знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону реактора. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, блок потребує термінового переведення до холодного стану.

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Як зазначається, ситуацію фактично врятували оперативні дії українських фахівців, які відновили електропостачання станції з української енергосистеми.

За словами президента "Енергоатома" Петра Котіна, цієї ночі ЗАЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії. При цьому суттєвий ризик ще залишається. На ЗАЕС необхідно терміново виконати низку технічних заходів щодо забезпечення відновлення штатного електроживлення власних потреб станції.

"Ми розуміємо, що окупанти не зацікавлені в безпеці на ЗАЕС. За майже 2 роки окупації вони не спромоглися побудувати звичайну пуско-резервну котельню для виробітку пари, які існують на будь-якій іншій атомній станції. Замість цього всупереч нормам і правилам ядерної і радіаційної безпеки вони продовжують тримати енергоблок №4 ЗАЕС у гарячому стані, експлуатуючи реакторну установку і складний енергетичний обʼєкт в непроєктному режимі звичайного бойлера для виробітку пари. Ми розуміємо, що вони і надалі будуть створювати небезпечні ситуації, шантажуючи весь світ ядерною та радіаційною аварією", - зазначив Петро Котін.

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ДП "НАЕК "Енергоатом" звертається до міжнародної спільноти якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України, адже лише так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об’єкта.

Як повідомлялося, на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут, існувала загроза радіаційній безпеці. Згодом стало відомо, що "Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії, яка необхідна для енергозабезпечення потреб Запорізької атомної електростанції. Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення