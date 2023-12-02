Друга група українських військових пройшла в Німеччині підготовку для роботи з Patriot

Друга група українських військових пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Deutsche Welle.

Відповідну заяву 1 грудня зробив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині.

За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дає українцям самостійно працювати з цим комплексом ППО і виконувати бойові завдання.

Як зазначає видання, у навчаннях брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в силах протиповітряної оборони. Багато хто з військових мав досвід роботи з радянськими системами С-300.

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Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. ЗРК передали після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді посол ФРН в Україні Мартін Єґер повідомив, що в Україні взимку буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

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