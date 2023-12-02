Влада РФ збільшує виплати родичам мобілізованих, щоб стримати їхні протести, - британська розвідка

Російська влада, найімовірніше, стурбована протестами родин мобілізованих і намагається стримати їх у різні способи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Після невеликих акцій протесту у Москві в листопаді 2023 року російська влада, схоже, почала стримувати наступні такі заходи, зазначають в огляді.

Аналітики зауважують, що розслідування недержавних інформаційних ресурсів у Росії, як і коментарі протестуючих дружин, свідчать про те, що родичам тепер пропонують більші виплати в обмін на те, що вони мовчатимуть.

27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації", а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".

"Влада, найімовірніше, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз уже більш як рік перебуває на фронті", – зазначає розвідка.

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