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Влада РФ збільшує виплати родичам мобілізованих, щоб стримати їхні протести, - британська розвідка

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Влада РФ збільшує виплати родичам мобілізованих, щоб стримати їхні протести, - британська розвідка
Російська влада, найімовірніше, стурбована протестами родин мобілізованих і намагається стримати їх у різні способи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Після невеликих акцій протесту у Москві в листопаді 2023 року російська влада, схоже, почала стримувати наступні такі заходи, зазначають в огляді.

Аналітики зауважують, що розслідування недержавних інформаційних ресурсів у Росії, як і коментарі протестуючих дружин, свідчать про те, що родичам тепер пропонують більші виплати в обмін на те, що вони мовчатимуть.

27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації", а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".

"Влада, найімовірніше, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз уже більш як рік перебуває на фронті", – зазначає розвідка.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Російська влада, найімовірніше, стурбована протестами родин мобілізованих

    Ви серйозно???
    Та їхній владі насрати на це!
    Втім, як і нашій.
  • Деніс Войцеховський
    фублєй багато, можна і купити мовчання, тим більше що свиноматки зовсім не проти зайвий раз побухати.
  • Пафнутий Добрыдень
    А у нас збільшують утримання Вовіка та жОПи зі слугами наріду. На десяткі міліардів. ЗЕдовбні, то хто барІга как ви, тупа отара баранів блєяли до травня 2019 року виконуючи ІПСО москалів?
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