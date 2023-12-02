Влада РФ збільшує виплати родичам мобілізованих, щоб стримати їхні протести, - британська розвідка
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
Після невеликих акцій протесту у Москві в листопаді 2023 року російська влада, схоже, почала стримувати наступні такі заходи, зазначають в огляді.
Аналітики зауважують, що розслідування недержавних інформаційних ресурсів у Росії, як і коментарі протестуючих дружин, свідчать про те, що родичам тепер пропонують більші виплати в обмін на те, що вони мовчатимуть.
27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації", а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".
"Влада, найімовірніше, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз уже більш як рік перебуває на фронті", – зазначає розвідка.