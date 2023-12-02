Через великі втрати ворог зменшив кількість атак біля Авдіївки, - Сили оборони

Російські війська на Таврійському напрямку, зокрема поблизу Авдіївки Донецької області, майже в півтора раза зменшили кількість атак у порівнянні з попередньою добою.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Одна з причин - це дуже великі втрати ворога… Також потрібно деяке перегрупування, плюс підвезення боєприпасів і поповнення підрозділів", - наголосив речник.

За добу на цьому напрямку зафіксовано 34 бойових зіткнення і 21 з них - у районі Авдіївки. Поблизу міста армія РФ втратила близько 300 військових.

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За його словами, війська РФ продовжують кидати вперед піхоту, однак майже не використовують військову техніку.