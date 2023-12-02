Білорусь знову продовжила навчання з російськими військовими, вони тривають уже 84 тижні

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 11 грудня.

Про це повідомляє телеграм-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідні 2 і 3 грудня", - йдеться в повідомленні.

Навчання на полігонах продовжено з 4 грудня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр (Гродненський район) до 11.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) до 09.12;

Полігон "Осиповичський" 51 абр (Осиповичський район) до 08.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 08.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманове" (Івацевичський район) до 10.12;

Полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) до 09.12.

Як зазначається, навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 84 тижні.

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