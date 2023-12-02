Новини

На Бахмутському напрямку ЗСУ в активній обороні, але за першої ж нагоди переходять до атак, - Сухопутні війська

9492
На Бахмутському напрямку ЗСУ в активній обороні, але за першої ж нагоди переходять до атак, - Сухопутні війська
На Бахмутському напрямку наразі окупанти активно застосовують авіацію, коли дозволяє погода Перед штурмом ворог обстрілює позиції українських військ.

Про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна, українські захисники відбили 21 ворожу атаку в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода... Також (зафіксовано) 437 обстрілів українських позицій - це і артилерія, і міномети різних калібрів. Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції", - сказав Фітьо.

За його словами, основні бойові дії відбуваються як на півдні, так і на півночі від Бахмута. Українські військові перебувають в активній обороні, але за першої ж нагоди переходять до атакувальних дій.

Також читайте: Три комунальні установи з Бахмуту хочуть купити нові автомобілі, фургон та кран на понад 10 млн грн

"Зараз російські окупаційні війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, успіхів у них немає; намагаються штурмувати малими штурмовими підрозділами "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", які сформовані з колишніх ув'язнених та військовослужбовців-штрафників", - додав Фітьо.

Він також згадав про те, що на полі бою зафіксоване перебування колишніх "вагнерівців": "Невелика кількість, але вони повернулися вже на фронт".

"Втрати ворога на нашій лінії відповідальності з початку листопада становили 8700 осіб. У Росії проводиться прихована мобілізація для поповнення цих втрат. Крім втрат 200-ми та 300-ми у них ще проблема з відмовниками та дезертирами, які покидають поле бою", - сказав речник.

Читайте також: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках: Ухвалено рішення для посилення оборони

ТОП-новини

всі новини