Дубінський повідомив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО

Сьогодні, 2 грудня, народний депутат Олександр Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Дубінського.

"Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нині Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акта про тілесні ушкодження.

Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка.

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"Існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю народного депутата України.

Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського в умовах Київського СІЗО", - зазначено в повідомленні.

Адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб забезпечити збереження його життя.

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