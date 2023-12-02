Литва презентувала оновлену концепцію "Коаліції з розмінування"

Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, презентація відбулася на зустрічі під час візиту заступника міністра оборони України Юрія Джигира до Вільнюса.

Як зазначається, Концепція включає в себе як елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій, так і "бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом.

Читайте: Приблизно 500 млн євро вже залучено від міжнародних партнерів на гуманітарне розмінування України

"Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі, - це не лише перешкода контрнаступу, це - постріл у наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їхнього вирішення", - наголосив Джигир.

За словами Анушаускаса, для литовської сторони реалізація цього питання є основним пріоритетом у наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки.

Також зазначається, що до протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни.

Також читайте: В Україні відкрили Центр протимінної діяльності, де планують підготувати понад 3 тис. саперів