Представники ТЦК силою витягли водія вантажівки з кабіни в Хусті та відправили на підготовку в Рівне: авто лишили посеред дороги, забрали документи, телефон

Вчора, 1 грудня, близько 9.00 представники Межгірівського ТЦК на блокпосту у м.Хуст Закарпатської області зупинили вантажний автомобіль, силою витягнули з кабіни водія та відвезли його у ТЦК.

Про це повідомив у фейсбуці військовослужбовець, водій "На щиті" Олексій Кушнаренко, інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі Цензор.НЕТ він зазначив, що водій - працівник його фермерського господарства, офіційно працевлаштований. Він перевозив вантаж із Рені Одеської області, коли його силою витягнули з кабіни та заштовхали в автобус.

За його словами, водій наразі перебуває у навчальній частині у Рівному.

"Зараз він проходить військову підготовку у Рівному і йде служити. Хоча він не ставив за мету ухилятися. Якби йому просто сказали, що, хлопче, через 3 дні тобі з'явитися у ТЦК - питань би не було. Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину...І це робить хто? Мої правоохоронні органи, на які я надіюсь!", - каже Кушнаренко.

"Він (водій.- Ред.) встиг передзвонити, сказати, що його грузять у автобус, я подзвонив у 2 ТЦК м. Хуст. Там начальник - Жуков Ігор. Вони збрехали, сказали, що немає, а тоді звідти ж хлопця вивезли на навчання. Я тут же написав заяву до поліції. Вони (правоохоронці. - Ред.) знайшли хлопчину і він тоді о 15.30 вийшов на зв'язок і сказав, що його везуть на навчання у Рівне. Водій родом зі Старобільщини, втік з-під окупації, тут ВПО, стояв на обліку. Так з людиною поступити - як зі скотиною, забрали документи, телефон забрали", - продовжує Кушнаренко.

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За його словами, техпаспорт та ключі від вантажівки наразі перебувають у поліцейському відділку. Він також уточнив, що його водій - не єдиний, кого вивезли на військові навчання до Рівного.

Сам Кушнаренко вкрай обурений ситуацією та вважає, що такі дії представників ТЦК лише шкодять державі і не сприяють бажанню українців мобілізуватися.

"Наше суспільство має бути єдиним, але оце гіркота у душі і не треба це замовчувати. Це несправедливо. Це безпрєдєл. Ми чим відрізняємося від раші - ми європейська держава. У армії ми ще не побороли совковість, відношення до людей, я за те, щоб вище керівництво зрозуміло, що треба по-іншому, може інших людей туди ставити...", - резюмує Кушнаренко.