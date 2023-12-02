В Естонії розглядають можливість депортації осіб, які захочуть отримати громадянство РФ

Влада Естонії розглядає можливість депортації людей, які вирішать набути російського громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Той факт, що людина, яка проживала в Естонії, вирішила отримати громадянство Російської Федерації в той час, коли Росія здійснює напади на Українську державу і народ, свідчить, що за необхідності в межах мобілізації вона готова вступити до армії РФ і взяти участь у нападах на Україну", – заявила Каллас.

За її словами, це становить загрозу безпеці Естонії і є "чітким сигналом, який естонська держава не може ігнорувати".

Прем'єр-міністерка зазначила, що заява міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса щодо пошуку способу депортувати тих, хто вирішить отримати громадянство Росії, є офіційною позицією естонського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія закликає своїх громадян утриматися від "будь-яких поїздок" до РФ на тлі планів можливого закриття кордону

Каллас нагадала, що згідно зі статтею 241 "Закону про іноземців" посвідка на довгострокове проживання в Естонії може бути анульована у разі, якщо іноземець становить загрозу громадському порядку та національній безпеці.

Водночас Каллас наголосила, що поліція та прикордонна охорона мають розслідувати, чи не є висловлене бажання жителів Естонії набути російське громадянство заявою про підтримку тероризму та діяльності РФ, а також діяльності, спрямованої проти Естонії та її союзників.

Читайте: Росіяни їдуть через Естонію після того, як Фінляндія закрила кордон