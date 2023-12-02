Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб", - СБУ

СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни.

Вказані заяви спеціальні служби рф планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн", - ідеться в повідомленні.

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Як зауважують в СБУ, серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з рф.

Як зазначають у відомстві, цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати у своїх ІПСО проти України.

"СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", - пояснюють у відомстві.

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Також в СБУ додали, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.

"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.