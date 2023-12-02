Часто обміни військовополоненими з Росією відбуваються прямо на полі бою, - Зеленський

Україна наповнює обмінний фонд. Часто обміни військовополоненими відбуваються не публічно, прямо на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

За словами глави держави, Україна наповнює обмінний фонд, а обміни полоненими тривають.

"Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, - ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - сказав Зеленський.

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Президент заявив, що за останні пів року Україна змогла повернути приблизно 100 військових із полону. З початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося звільнити з російського полону декілька тисяч українських військових.

Зеленський додав, що ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

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