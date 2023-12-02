В Україні від початку повномасштабної війни викрили понад 260 фактів торгівлі людьми, - МВС. ІНФОГРАФІКА
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щороку 2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
Метою цього Дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.
В Україні тільки за два останні роки Національною поліцією припинено діяльність 6-ти організованих угруповань торгівців людьми, які постали перед судом.
З 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року виявлено 264 кримінальних правопорушення за ознаками статті про торгівлю людьми. У рамках цих розслідувань 169 трафікерів отримали статус підозрюваних.
Також протягом 2022-2023 років 215 осіб визнано потерпілими у кримінальних провадженнях по торгівлі людьми, з них 23 — діти", - розповіли в міністерстві.