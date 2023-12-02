Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, артилерійські снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки, патрони та автотранспорт.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це йдеться у повідомленні німецького уряду.
До нового пакета увійшли:
- 4 тягачі HX81 і 4 напівпричепи до них;
- 8 вантажівок;
- 3 штатні транспортні засоби;
- 2 автомобілі прикордонної служби;
- система мобільних антен;
- 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338;
- 60 тис. патронів до HLR 338;
- 25 лазерних далекомірів;
- 5 датчиків виявлення дронів;
- 3840 снарядів артилерійського калібру 155 мм;
- 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.