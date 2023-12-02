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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, артилерійські снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки, патрони та автотранспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

До нового пакета увійшли:

  • 4 тягачі HX81 і 4 напівпричепи до них;
  • 8 вантажівок;
  • 3 штатні транспортні засоби;
  • 2 автомобілі прикордонної служби;
  • система мобільних антен;
  • 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 60 тис. патронів до HLR 338;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 5 датчиків виявлення дронів;
  • 3840 снарядів артилерійського калібру 155 мм;
  • 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

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Топ коментарі

  • Лантух
    Дякуємо усім хто допомагає українцям знищувати кацапофашистів!
  • Tierre
    15 гвинтівок, 5 детекторів дронів...так, круто що взагалі допомогають, але це виглядає, як домога якійсь одній роті-батальону, а не державі.
  • valentyna 7f6f0f14
    Візміть своє і на фронт, а там своїми очима побачите зброєю яких країн ви воюєте. Наразі захисники України дякують навіть за таку допомогу. І ще, навіщо вам знати про увесь об'єм допомоги? Щоб тема доя марафону була і дані для ворога?
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