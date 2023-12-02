Новини • Допомога Україні

Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу на це скаржитися, - Зеленський

6 16475
Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу на це скаржитися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що не може скаржитися на недостатню кількість зброї від партнерів, оскільки не можна втратити ту кількість, яка є зараз.

Про це розповів Зеленський в інтерв'ю AP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленський заявив, що не може скаржитися на те, що Захід надає недостатньо озброєння.

Читайте також: Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже в 2024 році

"Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися.

Бо допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити", - зазначив Зеленський.

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    вофка !!! а хто 2.5 роки замість розбудовувати ЗСУ, будувати ракети, танки іншу зброю безбажно закатував гроші в асфальт на "великому крадівництві" ???

    иївМіськБудда: А який "план задуму" на наступний рік був у Зеленського в 2021-му, коли він знав, що напад неминучий? Про..бати південь, надати русні сухопутний коридор до Криму, допустити геноцид в Бучі та здати Азовців? Здається, ні. План задуму був - шашлик. Але в Безуглої до нього питань нема. Перед тим, як цікавитися планом ЗСУ на 2024, "слугам" та міністрам слід відповісти на питання.
    1. Скільки нових танків щомісяця отримують росіяни та ми?
    2. Скільки щомісяця нових літаків отримують росіяни та ми?
    3. Скільки нових ракет?
    4. Скільки снарядів та набоїв?
    5. Скільки було вирито ліній оборони, поки росіяни розгортали війська?
    6. Скільки було зроблено запасів крові?
    7. Чому було згорнуто програму замовлення зброї? Де колишній міністр оборони Таран?



  • Олександр Дніпро
  • Константин 941a3274
    а що з кацапськими агентами?
    з яйцями по 17?
    з гуманітаркою?
    з кротами в оп?
    шашлики будуть на травневі7
    і що там "скумбрія по 8" пробелькотіла про ще 2 твоїх терміни?

    сподіваюсь, що пожиттєві із конфіскацією: один -тобі, а другій - їй!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини