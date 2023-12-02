Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу на це скаржитися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може скаржитися на недостатню кількість зброї від партнерів, оскільки не можна втратити ту кількість, яка є зараз.

Про це розповів Зеленський в інтерв'ю AP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленський заявив, що не може скаржитися на те, що Захід надає недостатньо озброєння.

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"Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися.

Бо допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити", - зазначив Зеленський.