Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу на це скаржитися, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що не може скаржитися на недостатню кількість зброї від партнерів, оскільки не можна втратити ту кількість, яка є зараз.
Про це розповів Зеленський в інтерв'ю AP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зеленський заявив, що не може скаржитися на те, що Захід надає недостатньо озброєння.
"Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися.
Бо допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити", - зазначив Зеленський.