Росіяни формують нові підрозділи федеральних органів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупаційні війська зазнають великих втрат на полі бою, особливо на території Донецької області. Тому росіяни намагаються доукомплектувати органи так званого "головного управління федеральної служби військ національної гвардії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська зазнають великих втрат на полі бою, особливо на території Донецької області.

У зв’язку із цим, противник вживає додаткових заходів щодо доукомплектування органів так званого "головного управління федеральної служби військ національної гвардії". Те саме стосується і так званого міністерства внутрішніх справ РФ на ТОТ Донецької області.

За наявною інформацією, до місцевих жителів окупованої територій надходять смс-сповіщення із закликами до вступу в лави РОВ", - йдеться в повідомленні.

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