Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні

На словацькому кордоні у черзі на в’їзд в Україну станом на ранок суботи перебувають 955 вантажівок.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в'їзд - 955.

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Ще 1100 автомобілів стоїть у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь".