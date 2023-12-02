Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні
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На словацькому кордоні у черзі на в’їзд в Україну станом на ранок суботи перебувають 955 вантажівок.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в'їзд - 955.
Ще 1100 автомобілів стоїть у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь".