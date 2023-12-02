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Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні

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Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні
На словацькому кордоні у черзі на в’їзд в Україну станом на ранок суботи перебувають 955 вантажівок.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в'їзд - 955.

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Ще 1100 автомобілів стоїть у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь".

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Топ коментарі

  • Storm UA
    Просто Франции и Германии надо запретить въезд польских, венгерских, словацких, румынских грузовиков, где водители не граждане ЕС. Тогда они быстро успокоятся.
  • Oleh Syvenkyy
    Україну взяли в облогу,в кремлі пють шампанське
  • Urs
    пошліть тіщєнка на перемовини з фіцо.
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