Співробітники Херсонського музею ідентифікували три картини, вивезені росіянами до Криму. ФОТО

Співробітники Херсонського художнього музею імені Олександра Шовкуненка ідентифікували ще три картини, вивезені росіянами під час окупації міста до Криму. Роботи вдалося встановити завдяки сюжету, який зняли російські медіа в Центральному музеї Тавриди у серпні 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонський художній музей у фейсбуці.

"Список музейних робіт, що незаконно перебувають в Криму, поповнився твором харківського художника, фрагмент якого потрапив у пропагандистський сюжет, знятий окупантським медіа в Центральному музеї Тавриди у серпні 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Співробітники музею повідомили, що до Криму росіяни вивезли картину "Великому Кобзареві" (1964) харківського художника Ігоря Стаханова, картину "Чуфут-Кале. Бахчисарай" (1986) автора Анатолія Платонова, картину "Півонії, маки, виноград" (1998) Ксенії Стеценко та "Терція" (1996) Івана Старенкова.

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"Загадкові та нелогічні ці росіяни, свого ідола Леніна не "врятували", не "евакуювали", а от нашого Шевченка навіщось із собою прихопили... Але ми не відволікаємось на це риторичне питання і продовжуємо шукати докази російського злочину. Далі буде", - додали в музеї.

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