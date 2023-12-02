Остаточне рішення щодо участі росіян в Олімпіаді-2024 буде ухвалено, найімовірніше, в березні, - глава МОК Бах

Виконавча рада МОК ухвалить рішення про участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024, найімовірніше, на засіданні в березні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Бах розповів, що за кілька днів у Лозанні відбудеться Олімпійський саміт за участю "всіх сторін", пов'язаних з МОК.

"Ми вивчимо геополітичну ситуацію та її вплив на спорт... Ми візьмемо до уваги нещодавнє рішення ООН у цій справі, яке закликає до олімпійського перемир'я і підтримує підхід МОК", - додав він.

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Міжнародний олімпійський комітет виступає за участь російських спортсменів, які прямо не підтримували вторгнення в Україну, не служать в армії та готові змагатися під нейтральним прапором.

За словами Баха, залежно від того, що буде почуто на цьому Олімпійському саміті, Виконавча рада МОК ухвалить рішення в найближчі місяці, тобто, найімовірніше, це відбудеться на засіданні в березні.

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