Новини

Ізраїлю необхідно "конкретизувати" мету війни з Хамасом, - Макрон

3 03840
Ізраїлю необхідно "конкретизувати" мету війни з Хамасом, - Макрон
Якщо Ізраїль має на меті "повне знищення Хамасу", то в такому випадку війна у секторі Гази здатна затягтися на "десять років"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє портал суспільного мовлення Francetvinfo.

Таку думку на пресконференції на полях кліматичного саміту COP28 у суботу, 2 грудня 2023 року, в Дубаї (ОАЕ) висловив французький президент Емманюель Макрон

"Повне знищення ХАМАСу, що це таке? Хтось думає, що це можливо? Якщо це так, то війна триватиме десять років", - зазначив Макрон.

Відповідно, як наголосив президент Франції, мета війни ізраїльським урядом має бути "конкретизована".

"Успішна боротьба з тероризмом - це не систематичні та постійні бомбардування", - додав при цьому Макрон.

Топ коментарі

  • Антон Головаченко 18811190
    А почему бы макрону не пригласить ХАМАС во Франции? Чуркам там очень понравится!
  • Яр Холодний
    Макрон вирішив у черговий раз "помакронить" "Потягать кота за яйця" показуючи який він "демократичний" Коли "прорвало фурункул" його треба видалять хіругічним шляхом - бо спровокує зараження організму Армія Ізраїлю цим і займається Головне - не заважать!
  • mrSmith
    Ізраілю потрібно ні в якому випадку не зупинятися.
    Розмови, перемир'я, домовленості, жести доброї волі, це початок створення умов того, що події яки відбулися, повторяться у майбутньому.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини