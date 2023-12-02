Ізраїлю необхідно "конкретизувати" мету війни з Хамасом, - Макрон

Якщо Ізраїль має на меті "повне знищення Хамасу", то в такому випадку війна у секторі Гази здатна затягтися на "десять років"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал суспільного мовлення Francetvinfo.

Таку думку на пресконференції на полях кліматичного саміту COP28 у суботу, 2 грудня 2023 року, в Дубаї (ОАЕ) висловив французький президент Емманюель Макрон

"Повне знищення ХАМАСу, що це таке? Хтось думає, що це можливо? Якщо це так, то війна триватиме десять років", - зазначив Макрон.

Відповідно, як наголосив президент Франції, мета війни ізраїльським урядом має бути "конкретизована".

"Успішна боротьба з тероризмом - це не систематичні та постійні бомбардування", - додав при цьому Макрон.