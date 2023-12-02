"ЄС" про скасування відрядження Порошенка: Не випускали до Угорщини, а не випустили у Вашингтон

Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були пов’язані із зустріччю з Орбаном. Своїми діями та публічними роз’ясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера "Європейської Солідарності", фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно "боролися".

Про це йдеться у коментарі пресслужби "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого Президента України з Премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами.

Саме з першого по восьме грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країни: Польщі та Сполучених Штатів Америки. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були повʼязані із зустріччю з Орбаном. Тут не йдеться про якісь інші дати.

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Символічно, що до США не випустили не лише Порошенка, якого нібито оберігають від використання російськими ІПСО, але і всіх депутатів "Європейської Солідарності", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США. Як обґрунтувати ці відмови, влада ще не додумалась, а вигадки СБУ відповіді на це питання не дають.

Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера "Європейської Солідарності", фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно "боролися". Позиція Петра Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською росією.

В той же час нам дуже хочеться запитати: після подібних заяв СБУ що подумають у Будапешті? Як ці дії СБУ за підказки згори позначаться на відносинах України та Угорщини? Кому вигідно створювати штучну додаткову напругу з країною, яка вже невдовзі також голосуватиме щодо початку переговорів України та ЄС у Брюсселі?

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До того ж слідуючи логіці СБУ, "під дудку російських спецслужб" грає і Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який відвідав днями Будапешт для обговорення розблокування питання про відкриття передвступних переговорів між Україною та ЄС, а також президент Зеленський, який запрошує Орбана в Україну.

Чи спрацює позиція Банкової не помічати угорський фактор, ми всі побачимо вже скоро на засіданні Європейської Ради. І кожен з нас зможе зробити висновок – чи варто було, теоретично, спробувати всі можливості та ресурси для просування інтересів України. Бо всім українським політикам найперше треба працювати в столицях тих країн, де існують проблеми в двосторонніх відносинах, як ми це робили для отримання безвізу.

Парадокс офіційних розʼяснень СБУ ще й у тому, що пʼятого Президента України, як не дивно, не випускали до Угорщини, а по факту не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішення вдарили одразу по двох сторонах – і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон поцілили.

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У звʼязку з цим повторюємо: такі дії безумовно є атакою на внутрішньополітичну єдність в Україні. і найголовніше, вони відверто шкодять нашій європейській інтеграції.

Наші партнери не повинні бачити, що нашою зовнішньою політикою керують не дипломати, а спецслужби, як це робить фсб в росії. Відповідно до закону, сфера відповідальності СБУ – контррозвідка всередині країни та боротьба з тероризмом.

На жаль, ще зовсім недавно фсб керувала керманичами СБУ, які тулили всім державну зраду, як виявилося, за вказівками ворога.

Служба безпеки не має перетворюватися також на черговий телеграм канал Банкової, який використовують для інформаційних атак і провокацій проти опозиції.

Попереду в нас надважливі два тижні, від грудневих рішень ЄС і США залежить подальша доля України. Радимо це памʼятати і більше думати про країну, аніж власні політичні амбіції", - йдеться у заяві "ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.

"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

Пізніше в СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб".