Глава МАГАТЕ Гроссі про черговий блекаут на ЗАЕС: Це нагадування про хитку ситуацію з ядерною безпекою на станції
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Восьмий блекаут на Запорізькій АЕС є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самої станції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
"Останнє відключення зовнішнього електропостачання (на ЗАЕС. – Ред.) є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого місця", - сказав Гроссі.
Він додав, що МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії.
"Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію", - зазначив Гроссі.
Зазначається, що це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС із 22 травня цього року.