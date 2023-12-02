Глава МАГАТЕ Гроссі про черговий блекаут на ЗАЕС: Це нагадування про хитку ситуацію з ядерною безпекою на станції

Восьмий блекаут на Запорізькій АЕС є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самої станції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Останнє відключення зовнішнього електропостачання (на ЗАЕС. – Ред.) є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого місця", - сказав Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії.

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"Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію", - зазначив Гроссі.

Зазначається, що це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС із 22 травня цього року.

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