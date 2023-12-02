США тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму щодо контролю за санкціями проти російської нафти, - Reuters

США, ЄС і Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму, вимагаючи, щоб вони посилили контроль над суднами, які ходять під їхніми прапорами з російською нафтою, що продається за цінами, вищими за встановлену стелю.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що листи, які були надіслані владі Панами, Маршаллових Островів і Ліберії, підписані заступником міністра фінансів США Брайаном Нельсоном, главою відділу міжнародних фінансів казначейства Великої Британії Ліндсі Вайт і главою відділу фінансових послуг Європейської комісії Джоном Берріганом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти суден та компаній, які порушували "цінову стелю" на російську нафту

За даними аналітичної фірми Lloyd's List Intelligence, близько 40 % із приблизно 535 танкерів цього тіньового флоту належать компаніям, зареєстрованим на Маршаллових Островах.

Видання стверджує, мета тиску США та їхніх союзників – не скоротити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, але посилити контроль за дотриманням стелі цін і підвищити витрати Росії при транспортуванні нафти.

У самих листай йдеться про зростання кількості спроб обійти цінові обмеження на російську нафту, встановлені G7 і про високий рівень ризику, пов’язаного з суднами, які не надають західних страхових та інших послуг і шукають інші прапори

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США "робитимуть усе можливе", щоб удвічі скоротити доходи РФ від нафти і газу до 2030 року, - Держдеп

Відповідно, США, ЄС і Велика Британія просять Ліберію і Маршаллові Острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за граничну.

Додається, що самим трьом країнам санкції не загрожують.