Польща посилила контроль за українськими вантажівками, - міністр інфраструктури Гаядур

У Польщі вже посилено контроль за українськими перевізниками, особливо це робиться на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де відбувається блокада кордону.

Про це повідомив в суботу під час пресконференції у контрольному пункті Вєжховіска Люблінського воєводства міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей контроль вже посилено",- заявив Гаядур.

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Міністр додав, що на нещодавній зустрічі з представниками комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту він разом з керівниками інших служб задекларував, що "комплексний контроль" буде посилено в основному на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де триває блокада. Взамін за це перевізники раніше пообіцяли не посилювати блокаду кордону.

Міністр повідомив, що перевірка, в якій поряд з дорожньою інспекцією також братимуть участь поліція, прикордонники та митники, відбуватиметься в місцях обслуговування подорожуючих (MOP) і на паркінгах.

Гаядур поінформував, що за 11 місяців цього року польські дорожні інспектори перевірили близько 15 тис. вантажівок, які належать українським перевізникам, і виявили 9,4 тис. порушень. Відтак, було накладено штрафів на суму 1,8 млн злотих (близько 17 млн грн).

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Своєю чергою заступник глави МВС Польщі Бартош Гродецький висловив сподівання, що вже в найближчий понеділок на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" українська сторона відкриє додаткову смугу для руху, якою пусті вантажівки поза електронною чергою повертатимуться до Польщі.