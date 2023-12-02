На Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку, - ДСНС

На Івано-Франківщині трактор з людьми людьми впав в річку,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

У кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли, кажуть у відомстві.

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