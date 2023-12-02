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На Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку, - ДСНС

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На Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку, - ДСНС
На Івано-Франківщині трактор з людьми людьми впав в річку,

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це йдеться в повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

У кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли, кажуть у відомстві.

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Топ коментарі

  • valentyna 7f6f0f14
    Степове знову ворог просунувся, Мар'їнка вулиці Лесі України і Франка тримаються, а це окраїна. Фронт потребує допомогу, а не відосики, маніпуляції і марафону.
  • Юрій Вінгорськи
    марафон вже не маніпулює а відверто каже що єрмак один з найвпливовіших політиків європи
    правда не каже коли він став політиком і взагалі, хто такий єрмак в українській владі
    зе його представив як керівника офісу, як свою секретарку без посади та повноважень
    а воно он як.
    найвпливовіший
    зе вже винен україні 4 ярда за цей ******* марафон
  • Старый зольдат
    Мене не цікавлять такі новини. Мене цікавлять тільки новини з фронту і скільки підцупили слуги народу та особисто товариш ЗЕ ну і скільки вони завдали шкоди Україні.
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