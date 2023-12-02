Новий блекаут на Запорізькій АЕС вимагає від цивілізованого світу жорсткішої реакції, - Галущенко

Восьмий блекаут на Запорізькій АЕС вимагає від цивілізованого світу жорсткішої реакції на дії російських загарбників, адже кожен подібний випадок на ядерному об’єкті загрожує повторенням аварії на Фукусімі.

Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі відбувся вже восьмий блекаут ЗАЕС. А кожний блекаут – це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні. Тому нинішня ситуація вимагає нарешті більш жорсткої реакції на дії Росії і всього, що вони роблять на ЗАЕС", – підкреслив міністр.

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За його даними, електропостачання Запорізької АЕС відновлене зранку завдяки українським енергетикам, які полагодили повітряну лінію 750 кВ, що забезпечує живлення систем безпеки на станції.

Представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії на сьогодні присутні на АЕС. Однак їхні можливості є досить обмеженими, адже росіяни блокують фізичний доступ міжнародних експертів до низки об’єктів на станції.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна вже другий рік поспіль проводить навчання на випадок можливої аварії, наслідки якої можуть відчути не лише українці, але й жителі сусідніх країн.

Під час навчань фахівці моделюють різні сценарії розвитку подій з огляду на погодні умови, напрямок вітру, вологість та інші важливі фактори й показники реального часу.

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"Ці розрахунки показували, що, наприклад, у 2022 році наслідки аварії покривали б частину території наших сусідів через Чорне море – Румунії, Туреччини, Болгарії, Греції і, безумовно, Криму. Розрахунки цього року показували, що вплив радіації більше відчувався б західною частиною України і країнами, які межують з нами по західному кордону", – зауважив Галущенко.

Він наголосив, що ЗАЕС є найбільшою у Європі атомною електростанцією. Цей факт значно підвищує ризики можливої катастрофи.

"Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на станції. І якщо виникне час Ч, коли вони будуть намагатися уникнути аварії, їхній персонал просто не зможе цього зробити", – переконаний міністр.